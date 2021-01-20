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15:55 (мск), источник: ТАСС

Госпитализированный с тяжелым поражением легких Малафеев рассказал о своем самочувствии

ТАСС, 20 января. Бывший голкипер петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев, госпитализированный с тяжелым поражением легких, чувствует себя хорошо. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

О госпитализации Малафеева стало известно во вторник.

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«Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей, в целом все хорошо, — написал Малафеев. — Не раз побеждали, уверен, что победим и сейчас. Еще раз спасибо вам за теплые слова, следите за здоровьем, берегите себя и близких».

Малафееву 41 год, он является воспитанником «Зенита». Он выступал за петербуржцев с 1997 по 2016 год, провел за клуб 442 матча. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Малафеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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