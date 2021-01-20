Госпитализированный с тяжелым поражением легких Малафеев рассказал о своем самочувствии

«Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей, в целом все хорошо, — написал Малафеев. — Не раз побеждали, уверен, что победим и сейчас. Еще раз спасибо вам за теплые слова, следите за здоровьем, берегите себя и близких».