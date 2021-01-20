«Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

Фетисов сообщил, что в переговорах участвуют только клубы. «Клубы ведут переговоры напрямую, без участия каких-то агентов», — сказал он.

По итогам 2019 года «Спартак» стал лидером среди российских клубов по выплатам агентам за трансферы (€11,7 млн).