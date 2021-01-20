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16:11 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» и итальянская «Фиорентина» находятся в стадии переговоров по поводу трансфера форварда красно-белых Александра Кокорина. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

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Фетисов сообщил, что в переговорах участвуют только клубы. «Клубы ведут переговоры напрямую, без участия каких-то агентов», — сказал он.

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По итогам 2019 года «Спартак» стал лидером среди российских клубов по выплатам агентам за трансферы (€11,7 млн).

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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