«Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» и итальянская «Фиорентина» находятся в стадии переговоров по поводу трансфера форварда
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» и итальянская «Фиорентина» находятся в стадии переговоров по поводу трансфера форварда
Фетисов сообщил, что в переговорах участвуют только клубы. «Клубы ведут переговоры напрямую, без участия
По итогам 2019 года «Спартак» стал лидером среди российских клубов по выплатам агентам за трансферы (€11,7 млн).
Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за
«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.