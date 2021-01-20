Поддержка тренера, универсализм, мгновенная адаптация. Как Быстров провел стартовые полгода в РПЛ

Марат Быстров — один из главных индивидуальных взлетов в казахстанском футболе за последний год. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 28-летний защитник освоился в «Ахмате» и какие факторы помогли ему стать крепким игроком основы в команде российской Премьер-лиги.

Изначально переход Быстрова из «Ордабасы» в «Ахмат» выглядел неожиданным, но еще больше удивила оперативная и органичная адаптация Марата к условиям игры в конкретном коллективе и в целом в чемпионате.

Несомненно, Быстрову очень помог главный тренер Андрей Талалаев. Он давно знал возможности игрока, они вместе работали еще в ФНЛ, и уже тогда он говорил, что Быстров потенциально мог бы играть за сборную России.

Команда Ахмат

Начальный период Быстрова в «Ахмате» получился сверхуспешным, команда выиграла подряд три матча, Марат регулярно выходил в основном составе.

Статус игрока «старта» не подвергался сомнению вплоть до конца октября. В небольшой период с 12-го по 16-й тур Быстров стал игроком ротации и чаще выходил на поле со скамейки.

Интересно, что Талалаев использовал казахстанца на разных позициях, Марат играл то справа, то слева, его отодвигали в защиту, а порой наоборот выдвигали в среднюю линию.

Главный тренер объяснял это тем, что Быстров достаточно универсален и способен сыграть на четырех позициях, кроме того он хорошо знает требования тренера относительно прессинга. Собственно, так и вышло, Марат сыграл на всех четырех позициях, о которых говорил Талалаев.

В 15 матчах РПЛ нынешнего сезона у Быстрова пока ни одного результативного действия, при этом в пассиве есть желтая и красная карточки. Если игрок чуть добавит в плане эффективности решений в атаке и результативности, его статус игрока основы «Ахмата» вообще не будет вызвать сомнений.

Возможно, значение Быстрова возрастет и его позиция в клубе станет стабильной, если уйдет один из его конкурентов Максим Ненахов — российские СМИ сватают защитника в «Локомотив».

Но так или иначе, даже сейчас можно констатировать, что карьера Быстрова в РПЛ складывается достаточно успешно. Средняя оценка игрока по данным статистического портала Whoscored — 6,45, свой лучший матч, исходя из этих данных, он провел против «Урала» — 7,22, «Ахмат» тогда выиграл со счетом 2:0.