Агент Смолова подтвердила его роман с внучкой Ельцина

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«Никто не прячется, просто мы не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь», — заявила агент. Она добавила, что Смолову очень важно жить в гармонии.

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В январе 2020 года сообщалось, что Смолов сделал предложение Юмашевой. Планировалось, что церемония пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.

В 2015 году Смолов расстался с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой — победительницей конкурса «Мисс Россия» — 2003. Пара поженилась на Мальдивах в 2013 году. Однако, как выяснилось позже, брак не был оформлен официально по российским законам.