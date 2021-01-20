Агент Смолова подтвердила его роман с внучкой Ельцина

«Никто не прячется, просто мы не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь», — заявила агент. Она добавила, что Смолову очень важно жить в гармонии.
В январе 2020 года сообщалось, что Смолов сделал предложение Юмашевой. Планировалось, что церемония пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.
В 2015 году Смолов расстался с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой — победительницей конкурса «Мисс Россия» — 2003. Пара поженилась на Мальдивах в 2013 году. Однако, как выяснилось позже, брак не был оформлен официально по российским законам.
Контракт 30-летнего Смолова с «Локомотивом» истекает в 2022 году. Вторую половину сезона-2019/2020 он провел в аренде, выступая за «Сельту». Испанский клуб отказался выкупить трансфер форварда.