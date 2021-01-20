Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» купить Кокорина

Когда «фиалки» попросили специалиста высказать мнение об игре форварда «Спартака», он положительно оценил возможный трансфер. Отмечается, что мнение специалиста, который работал с Кокориным в «Зените», сыграло важную роль в решении итальянцев обратиться к «Спартаку».

20 января директор по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов подтвердил, что флорентийцы обращались по поводу трансфера футболиста.