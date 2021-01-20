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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» купить Кокорина

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сыграл свою роль в намерении «Фиорентины» подписать Александра Кокорина, утверждает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

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Источник: Спорт-Экспресс

Когда «фиалки» попросили специалиста высказать мнение об игре форварда «Спартака», он положительно оценил возможный трансфер. Отмечается, что мнение специалиста, который работал с Кокориным в «Зените», сыграло важную роль в решении итальянцев обратиться к «Спартаку».

20 января директор по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов подтвердил, что флорентийцы обращались по поводу трансфера футболиста.

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.

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