«Дженоа» и ЦСКА прекратили переговоры об аренде Гайча
«Дженоа» и ЦСКА прекратили переговоры об аренде форварда Адольфа Гайча. Как сообщает «РБ Спорт», стороны не смогли договориться об условиях перехода игрока.
«Дженоа» и ЦСКА прекратили переговоры об аренде форварда Адольфа Гайча. Как сообщает «РБ Спорт», стороны не смогли договориться об условиях перехода игрока.
Итальянский клуб предлагал полугодичное соглашение, армейцы настаивали на сроке в полтора года. «Дженоа» теперь не рассматривает кандидатуру Гайча и попытается взять в аренду Сама Ламмерса из «Аталанты».
За Гайча ЦСКА летом 2020-го заплатил около 8,5 млн евро. Ранее стало известно, что игроком также интересуются «Парма» и «Болонья».