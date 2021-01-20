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21:05 (мск), источник: Sport24

«Дженоа» и ЦСКА прекратили переговоры об аренде Гайча

«Дженоа» и ЦСКА прекратили переговоры об аренде форварда Адольфа Гайча. Как сообщает «РБ Спорт», стороны не смогли договориться об условиях перехода игрока.

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Источник: Sport24

Итальянский клуб предлагал полугодичное соглашение, армейцы настаивали на сроке в полтора года. «Дженоа» теперь не рассматривает кандидатуру Гайча и попытается взять в аренду Сама Ламмерса из «Аталанты».

За Гайча ЦСКА летом 2020-го заплатил около 8,5 млн евро. Ранее стало известно, что игроком также интересуются «Парма» и «Болонья».

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