Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ
Бывший футболист «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории РПЛ. Об этом сообщает
Бывший футболист «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории РПЛ. Об этом сообщает
Лучшего выбирали болельщики при помощи голосования в сторис инстаграма РПЛ. В финале Халк обошел Николу Влашича, а до этого опередил Квинси Промеса.
Халк играл в «Зените» с 2012 по 2016 год. В составе команды становился чемпионом России (сезон-2014/15), обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015). Всего за команду из