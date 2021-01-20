Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ

Лучшего выбирали болельщики при помощи голосования в сторис инстаграма РПЛ. В финале Халк обошел Николу Влашича, а до этого опередил Квинси Промеса.

Халк играл в «Зените» с 2012 по 2016 год. В составе команды становился чемпионом России (сезон-2014/15), обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015). Всего за команду из Санкт-Петербурга бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 Халк стал лучшим бомбардиром чемпионата России (15 голов).