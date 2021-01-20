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22:09 (мск), источник: Sport24

Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

Лучшего выбирали болельщики при помощи голосования в сторис инстаграма РПЛ. В финале Халк обошел Николу Влашича, а до этого опередил Квинси Промеса.

Халк играл в «Зените» с 2012 по 2016 год. В составе команды становился чемпионом России (сезон-2014/15), обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015). Всего за команду из Санкт-Петербурга бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 Халк стал лучшим бомбардиром чемпионата России (15 голов).

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