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20 января, источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Ростов» хочет вернуть полузащитника «Спартака» Гулиева

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может вернуться в «Ростов».

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Источник: Спорт-Экспресс

Клуб из Ростова-на-Дону заинтересован в переходе футболиста, утверждает Metaratings.

Прежде Гулиев уже выступал за «Ростов» в 2018 году. Сначала футболист был арендован с января по июнь, а затем ростовский клуб выкупил контракт хавбека. Однако спустя полгода — в январе 2019 года «Спартак» решил вернуть игрока, выплатив «Ростову» компенсацию в 1 миллион евро.

В составе основной команды красно-белых Гулиев провел 26 матчей, в которых забил один гол. Последний раз полузащитник выходил на поле 4 ноября 2019 года в игре против тульского «Арсенала» (0:1).

В мае 2020 года у Гулиева и главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско произошел конфликт во время теоретического занятия. После этого немецкий специалист отстранил полузащитника от работы с основной командой.

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