Источник: «Ростов» хочет вернуть полузащитника «Спартака» Гулиева
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может вернуться в «Ростов».
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может вернуться в «Ростов».
Клуб из
Прежде Гулиев уже выступал за «Ростов» в 2018 году. Сначала футболист был арендован с января по июнь, а затем ростовский клуб выкупил контракт хавбека. Однако спустя полгода — в январе 2019 года «Спартак» решил вернуть игрока, выплатив «Ростову» компенсацию в 1 миллион евро.
В составе основной команды
В мае 2020 года у Гулиева и главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско произошел конфликт во время теоретического занятия. После этого немецкий специалист отстранил полузащитника от работы с основной командой.