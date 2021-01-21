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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотел повысить свой уровень футбола». Шомко — об уходе из «Астаны», переходе в «Ротор» и мечте играть в России

За столичный клуб он выступал с 2014 года.

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Защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко дал интервью пресс-службе «Ротора», в котором рассказал о переходе в волгоградский клуб, уходе из «Астаны» и первых тренировках в новой команде.

Официально о трансфере было объявлено 13 января. По информации телеграм-канала «Мутко против», Шомко подписал контракт до конца мая и будет получать в российском клубе почти 1,5 миллиона рублей без учета премий.

Команда
Ротор

О переходе:

— Чемпионат Казахстана закончился в декабре, и я узнал об интересе «Ротора». Хотел оказаться в России и повысить свой уровень футбола.

Об уходе из «Астаны»:

— Много эмоций, незабываемых матчей осталось. В первую очередь, Лига чемпионов, Лига Европы. Тяжело было уходить, но рано или поздно все заканчивается. Ради свой мечты поиграть в России я выбрал именно «Ротор».

О знакомстве с одноклубниками:

— К сожалению, никого не знал. Не играл в России и знал только Азу Байрыева. У нас с ним общий друг — Витя Дмитренко. Он позвонил и поздравил с переходом, а Азат поддержал.

О первых тренировках после отдыха:

— На первых сборах закладывается фундамент. Важно, чтобы была нагрузка. Месяц отдыха дает о себе знать. Первые недели бывают сложными, но в дальнейшем это идет в плюс. Проводил индивидуальные тренировки, так как еще не полностью было решено по трансферу. Тяжело оценить мою форму. У них есть все датчики, которые показывают форму. Я подошел в нормальном состоянии, но можно подготовиться на сборах.

Что уже знает о «Роторе»:

— Мало информации, так как ранее выступал в Казахстане и мало следил за российским футболом. «Ротор» — один из хороших клубов. Здесь играл Владимир Нидергаус, который позвонил мне перед отъездом в Москву, сказал напутственные слова и пожелал удачи. Сказал, что в «Роторе» играло много казахстанцев, ты забивал «Манчестеру» за «Астану», а я за «Ротор». Мы были знакомы лично, в хороших отношениях.

О свободном времени на сборах:

— Можем поиграть в приставку. После обеда немного отдыха и готовимся ко второй тренировке. Книги? Сериалы? Мало смотрю. Фильмы какие-нибудь, но не особо.

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Напомним, в составе «Астаны» уроженец Экибастуза выступал с 2014 года и шесть раз становился чемпионом Казахстана. Также Шомко играл в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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