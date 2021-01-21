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13:07 (мск), источник: Газета.Ру

Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Болонью» за €10 млн

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в итальянскую «Болонью».

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает 1000 Cuori Rossoblu.

По информации источника, московский клуб требует за нападающего €10 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года за €8,5 млн.

В нынешнем сезоне Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не забил ни одного мяча.

После 19 туров РПЛ московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

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