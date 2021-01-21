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12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин согласился перейти в итальянский клуб

Форвард «Спартака» Александр Кокорин дал согласие на переход в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщаетcя в Telegram-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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По информации источника, переговоры между клубами находятся на стадии финального согласования, принципиальная договоренность уже достигнута. Кокорин в ближайшие дни, скорее всего, 22 января, должен вылететь во Флоренцию.

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20 января сообщалось, что «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро. Итальянцы хотят заключить с игроком трехлетний контракт.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 18-е место с 18 очками. Лидирует «Милан» (43 очка).

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