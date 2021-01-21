Сорвался переход футболиста сборной Казахстана в клуб РПЛ
В КПЛ он поиграл за разные команды.
В КПЛ он поиграл за разные команды.
Защитника сборной Казахстана по футболу Сергея Малого в «Уфе» не будет. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что сделка сорвалась в последний момент. Причины неизвестны. Где продолжит карьеру Малый — тоже. Возможно, вернется в «Тобол». Но в «Уфе», выступающей в российской
30-летний Малый забил два гола и отдал один ассист в 11 матчах за «Тобол» в сезоне 2020 года, по итогам которого костанайский клуб занял второе место и отобрался в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.
В чемпионате Казахстана игрок также играл за «Ордабасы», «Иртыш», «Астану» и «Шахтер».