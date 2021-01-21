Сорвался переход футболиста сборной Казахстана в клуб РПЛ

Защитника сборной Казахстана по футболу Сергея Малого в «Уфе» не будет. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда Уфа

Отмечается, что сделка сорвалась в последний момент. Причины неизвестны. Где продолжит карьеру Малый — тоже. Возможно, вернется в «Тобол». Но в «Уфе», выступающей в российской премьер-лиге, его не будет.

30-летний Малый забил два гола и отдал один ассист в 11 матчах за «Тобол» в сезоне 2020 года, по итогам которого костанайский клуб занял второе место и отобрался в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.