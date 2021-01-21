Футболисту «Локомотива» Куликову сделали операцию по удалению аппендицита

Операция прошла успешно. Куликов вернется в расположение команды уже в четверг и через несколько дней сможет вернуться к тренировкам в индивидуальном порядке.

Куликову 22 года, он является воспитанником «железнодорожников». В нынешнем сезоне провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.