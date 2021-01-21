Футболисту «Локомотива» Куликову сделали операцию по удалению аппендицита
ТАСС, 21 января. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Даниил Куликов в экстренном порядке перенес операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщает
ТАСС, 21 января. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Даниил Куликов в экстренном порядке перенес операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщает
Операция прошла успешно. Куликов вернется в расположение команды уже в четверг и через несколько дней сможет вернуться к тренировкам в индивидуальном порядке.
Куликову 22 года, он является воспитанником «железнодорожников». В нынешнем сезоне провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.
«Локомотив» находится на сборах в Испании. 23 января команда проведет первый товарищеский матч, соперником станет испанский «Атлетико Манча-Реал». В турнирной таблице РПЛ после 19 туров «Локомотив» располагается на восьмой строчке, набрав 28 очков.