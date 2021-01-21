Кокорин заявил, что покидает «Спартак» и вылетает в Италию для прохождения медосмотра

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Ранее Gazetta dello Sport сообщила, что клуб ведет переговоры с россиянином. Планируется, что Кокорин будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем.

Команда Фиорентина

«Ни для кого, наверное, уже не секрет. Сегодня я покидаю расположение “Спартака” и лечу в Италию на медосмотр. С “Фиорентиной” все согласовано, нужно пройти медосмотр, после этого подпишем контракт», — сказал Кокорин.

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.