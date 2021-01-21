Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:30
Эйбар
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20.01
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
20.01
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Гранада
22
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
17:28 (мск), источник: ТАСС

Кокорин заявил, что покидает «Спартак» и вылетает в Италию для прохождения медосмотра

ТАСС, 21 января. Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин заявил, что в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с итальянским футбольным клубом «Фиорентина». Комментарий форварда приводит «Спорт-Экспресс».

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ранее Gazetta dello Sport сообщила, что клуб ведет переговоры с россиянином. Планируется, что Кокорин будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем.

Команда
Фиорентина

«Ни для кого, наверное, уже не секрет. Сегодня я покидаю расположение “Спартака” и лечу в Италию на медосмотр. С “Фиорентиной” все согласовано, нужно пройти медосмотр, после этого подпишем контракт», — сказал Кокорин.

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Макгрегор заявил, что UFC должен отобрать титул у Нурмагомедова
Три россиянки финишировали в топ-10 в индивидуальной гонке на КМ
Английский вратарь попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)
«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Олега Кононова
Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все его команды (фото)
30 лучших спортивных товаров до 1000 рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь