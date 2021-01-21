«Спартак» объявил о переходе Кокорина в итальянскую «Фиорентину»

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Отмечается, что футболист отправляется в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с флорентийским клубом контракт на 3,5 года.

Кокорину 29 лет, он подписал контракт со «Спартаком» в качестве свободного агента в августе 2020 года. По данным Transfermarkt, «Фиорентина» заплатила за форварда €4,5 млн.

Команда Спартак

Кокорин составит конкуренцию в линии нападения «Фиорентины» таким игрокам атаки, как Душан Влахович (Сербия), Хосе Кальехон (Испания), Франк Рибери (Франция), Жакомо Бонавентура (Италия), Кристиан Куаме (Кот-д'Ивуар). За итальянский клуб «Аталанта» выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, перешедший в сентябре прошлого года из московского «Локомотива».

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Спартак» восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября того же года он вышел по УДО.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VAsF73A1FqA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.