«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Кононова

Счёт на 35-й минуте встречи открыл нападающий питерцев Себастьян Дриусси. Спустя минуту мяч в ворота рижской команды отправил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. На 85-й минуте хавбек Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. В концовке матча «Зенит» забил четвёртый мяч. На первой добавленной минуте Крапухин принял заброс от Прохина и спокойно переиграл вратаря «Риги».

Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт второй сбор там же — с 31 января по 12 февраля.