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12:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Тамбове» отреагировали на информацию о снятии клуба с РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о банкротстве клуба и снятии с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

«Нет, это не так. Можете написать, что “Тамбов” не снимается с чемпионата. Это все неправда», — сказал Худяков в комментарии «СЭ».

Ранее 22 января в распоряжении «СЭ» оказался проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21 и банкротстве клуба.

«Тамбов» был основан в 2013 году. Команда выступает в РПЛ с сезона-2019/20. После 19 туров сезона-2020/21 тамбовчане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.

(Владислав Флегонтов, Виталий Айрапетов).

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