«Недаром клуб “Фиорентина” предлагал мильон…» Что ждет Александра Кокорина в Италии

Кокорин мог оказаться в Италии еще весной. Об интересе итальянских клубов к нападающему московского «Спартака» говорилось несколько месяцев назад. Тогда это казалось агентскими играми, с помощью которых представители футболиста хотели набить цену Кокорину. Весной трансфер не состоялся, и форвард подписал контракт с красно-белыми на правах свободного агента.

Однако в «Спартаке» Кокорину не удалось выйти на прежний высокий уровень игры во многом по причине проблем со здоровьем. За неполные полгода футболист сыграл за московский клуб всего в девяти матчах: восемь в чемпионате и один — в Кубке страны. За это время форвард забил два мяча, причем оба с пенальти. Статистика и игра 29-летнего нападающего явно не соответствовала условиям трехлетнего контракта, по которому за сезон тот получает более €3 млн. Не случайно почти все болельщики «Спартака» оценивают приход Кокорина в клуб негативно.

Кокорин проиграл конкуренцию за место в основном составе Джордану Ларссону, Эсекьелю Понсе и Александру Соболеву.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско пытался найти место на поле Александру и несколько раз использовал его на позиции атакующего полузащитника. Кокорин, сам не раз говоривший, что любит играть второго форварда, чувствовал себя некомфортно.

«Спартаку» этот трансфер пойдет на пользу. За время пребывания нападающего в составе красно-белых в клубе сменилось руководство. Шамиль Газизов покинул пост генерального директора, а его функции перешли Дмитрию Попову. Московский клуб не только заработал на переходе (он оценивается в €3,5 млн), но и серьезно разгрузил зарплатную ведомость. Расставание с Кокориным в итоге должно покрыть все расходы «Спартака» на его трансфер, если верить информации о том, что футболист получил €2,5 млн в качестве бонуса за подписание контракта.

Это позволит «Спартаку» рассчитывать на качественное усиление в нынешнее трансферное окно. По данным газеты «Спорт-Экспресс», столичный клуб заинтересован в возвращении Квинси Промеса. Футболист из Нидерландов выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и был не только лидером команды в ее чемпионском сезоне-2016/2017, но и любимцем болельщиков. Продажа Кокорина значительно повысит шансы на переход Промеса из «Аякса».

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл

«Фиорентине» был нужен нападающий

Кокорин — второй россиянин в истории итальянского клуба, в сезоне-1997/1998 во Флоренции выступал Андрей Канчельскис (26 матчей, два гола). Правда, российский болельщик наверняка вспомнит знаменитую песню Владимира Высоцкого «Разговор с женой после чемпионата мира по футболу», где есть строчки о возможном переходе в итальянский клуб советского футболиста Анатолия Бышовца: «…недаром клуб “Фиорентина” предлагал мильон за Бышовца». Самого трансфера не получилось, но слова песни отложились в памяти почти у каждого отечественного поклонника футбола.

После провала Кокорина в «Спартаке» предложение о контракте со стороны «Фиорентины» сроком на 3,5 года выглядело неожиданным. Попробуем понять, почему флорентийский клуб пошел на такой неоднозначный шаг.

«Фиорентина» сейчас переживает не лучшие времена. Команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице в пяти очках от зоны вылета, а в последнем туре была разгромлена «Наполи» со счетом 0:6.

По забитым голам «Фиорентина» делит предпоследнее место с «Дженоа», обе команды отличились по 18 раз. Реже огорчала соперников только занимающая предпоследнее 19-е место «Парма» (14 голов). Поэтому новый нападающий флорентийской команде был необходим.

Однако место в стартовом составе российскому форварду отнюдь не гарантировано. Большую часть матчей новая команда Кокорина провела по схеме с одним нападающим. На этой позиции действует перспективный 20-летний сербский форвард Душан Влахович, который с шестью голами является лучшим бомбардиром команды в сезоне. Отличился он и в памятном матче Лиги наций между сборными Сербии и России.

Вытеснить из состава молодого нападающего Кокорину вряд ли удастся. На флангах действуют два самых высокооплачиваемых игрока команды — 27-летний Франк Рибери и 33-летний Хосе Кальехон. Кстати, Кокорин с доходом €2 млн евро в год станет третьим в команде по зарплате. Другой форвард, Кристиан Куаме, отличился только один раз. Вполне возможно, «Фиорентина» изменит схему игры и будет действовать с двумя нападающими. Тогда у Кокорина появится хороший шанс закрепиться в составе и играть на своей любимой позиции.

Несмотря на скандальное прошлое, судьба подарила Кокорину еще один шанс в футбольной карьере. Учитывая возраст и срок контракта, скорее всего, он будет последним. Одним из стимулов вернуться на прежний уровень для Кокорина может стать возможность выступить за сборную России на чемпионате Европы. Матчи в Лиге наций 2020 года показали, что позиция нападающего является довольно проблемной для национальной команды.

В отсутствие Артема Дзюбы вызванные Станиславом Черчесовым Антон Заболотный и Федор Чалов своими шансами не воспользовались, не забив на двоих ни одного мяча. Другие потенциальные кандидаты на чемпионат Европы — Федор Смолов и Александр Соболев — перенесли тяжелые травмы. Если Кокорину удастся адаптироваться к итальянскому чемпионату, он, безусловно, станет кандидатом на поездку на чемпионат Европы.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам

В Италии к переходу Кокорина отнеслись неоднозначно

Два авторитетных итальянских тренера, работавших с Кокориным, в итальянских СМИ очень лестно отзывались о российском нападающем. Бывший главный тренер сборной Фабио Капелло и экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, считают российского форварда талантливым футболистом, способным показать хорошую игру в серии А. При Капелло Кокорин в качестве основного нападающего ездил на чемпионат мира 2014 года, где забил один из двух мячей россиян на турнире. Во время работы Манчини в «Зените» Кокорин вытеснил из состава Дзюбу, из-за него петербургский клуб отдал последнего в аренду в тульский «Арсенал».

Несмотря на мнения специалистов, ведущие итальянские СМИ восприняли переход Кокорина в «Фиорентину» неоднозначно. Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport вышло с заголовком: «Плохой мальчик» для «Фиорентины».

«Не так давно Кокорин был примером на поле, но спустя время в жизни футболиста многое изменилось. Мы говорим о нестандартном человеке, классическом “плохом мальчике в прошлом”, который теперь должен исправляться. Он неоднократно попадал в скандальные истории. Но если оставить за скобками все неприятные моменты, приход Кокорина — это хорошая новость для болельщиков “Фиорентины”. Да, ему уже 30 лет, но тот же Манчини вам скажет, что это не такой большой возраст для футболиста. Это сделка, от которой нельзя отказываться», — говорится в статье.

«Кокорин — талантливый нападающий. О нем хорошо отзываются Капелло и Манчини. Футболист он действительно неплохой, но карьеру Кокорина сопровождают скандалы. Он этакий плохой мальчик, который постоянно попадает в передряги», — пишет издание Tuttomercato.

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото

Скандалы и странные трансферы

Различного рода скандалы действительно случались с Кокориным на протяжении всей карьеры. В 2016 году Александр и полузащитник Павел Мамаев после провального выступления сборной России на чемпионате Европы устроили вечеринку в одном из ночных клубов Монако. Как сообщалось, игроки отдыхали под государственный гимн, заказав около 500 бутылок шампанского на общую сумму 250 тыс. евро, и угощали других посетителей заведения.

Почти два года игроки потратили на восстановление репутации, но в октябре 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, за что были приговорены к полутора годам заключения в колонии общего режима. В сентябре 2019 года они были освобождены по УДО.

Кокорина постоянно сопровождали и довольно скандальные трансферы. В 2013 году он из московского «Динамо» перешел в «Анжи», но ни одного матча за него в итоге не сыграл из-за дисквалификации. Миллиардер Сулейман Керимов приостановил финансирование махачкалинского клуба, и Кокорин был вынужден вернуться обратно в «Динамо». По ходу сезона-2015/2016 Кокорин снова ушел из «Динамо», которое имело финансовые проблемы. Форвард сообщал, что не хотел покидать клуб до окончания чемпионата, однако во время зимней паузы перешел в стан принципиального соперника бело-голубых — «Зенит». Динамовцы же по итогам сезона впервые в истории покинули элитный дивизион.

В прошлом году скандальной получилась его аренда в «Сочи». «Зенит» не захотел видеть в своем составе футболиста после эпизода с драками. В свою очередь игрок никуда переходить не собирался, в чем его поддерживал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. Отстоять футболиста специалисту и команде не получилось.