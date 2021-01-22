Оганесян покинул «Тамбов». Ранее его назначили президентом клуба

Формально он не успел получить в клубе должность президента, но об этом была устная договоренность.

16 января на официальном сайте «Тамбова» было объявлено о том, что Оганесян назначен на пост президента клуба. Позже запись была удалена.

«Тамбов» занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

22 января в распоряжении «СЭ» появился проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша чемпионата России и банкротстве клуба. Спортивный директор команды Павел Худяков позже опроверг эту информацию.