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15:51 (мск), источник: Sport24

Экс-руководитель ЦСКА Шамханов обвинил «Спартак» в договорном матче с «Торпедо» в чемпионском сезоне-1998

Один из бывших руководителей ЦСКА Авалу Шамханов дал интервью, в котором обвинил «Спартак» в договорном матче с «Торпедо» в чемпионском сезоне-1998.

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Источник: Sport24

Игра «Спартак» — «Торпедо» состоялась 4 октября 1998 года в рамках 27-го тура и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. «Спартак» в том сезоне стал чемпионом, опередив ЦСКА на три очка.

«Я был на стадионе, внимательно следил за игрой, — сказал Шамханов «СЭ». — Чувствовалось — «Торпедо» сдает. Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я специально дождался его после матча. Спросил: «Валер, скажи правду — сдавали?» Он кивнул: «Да, нам сказали в один мяч проиграть».

Ранее Шамханов рассказал, как «Спартак» предлагал ЦСКА договорной матч в чемпионском сезоне-1998.

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