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16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Кокорин — бесценный футболист. Он мог бы играть даже за «Реал»

Бывший главный тренер «Зенита», наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

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«Я работал с Кокориным в «Зените» на протяжении года и могу отозваться о нем только положительно, и как об игроке, и как о человеке. Я сужу по тому, что видел на поле и, уверяю, Кокорин — чемпион. Он мог бы играть за любую команду мира, даже за «Реал». Утонченная работа ногами, сильный удар головой, способность действовать в подыгрыше. Жаль, что он травмировал колено в марте 2018 года и мы лишились его до конца сезона, его ценность бесспорна.

Повторюсь, у Александра есть качества чемпиона. Конечно, ему понадобится время на адаптацию к итальянскому чемпионату, но это очень ценный игрок. На мой взгляд, это хороший трансфер для «Фиорентины», — приводит La Nazione слова Манчини.

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В четверг «Спартак» объявил о достижении договоренности с «Фиорентиной» о переходе нападающего Александра Кокорина.

29-летний форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года. Кокорин провел за красно-белых 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В настоящий момент «Фиорентина» находится на 14-м месте в турнирной таблице серии А, имея в активе 18 очков.

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