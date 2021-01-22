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16:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, с января прошлого года занимавший должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, теперь будет помогать главному тренеру команды Виктору Гончаренко, сообщает сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил кадровые перестановки в клубе.

«Сейчас Алексей как раз сейчас где-то в небе Европы, летит к нам. Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры. Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе — в селекционном отделе, в спортивном. Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все. Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению», — заявил Бабаев.

Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб основной команды, где присоединится к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе. Уже сегодня, 22 января, Алексей прибудет в Кампоамор на зимние сборы.

В конце декабря минувшего года армейцы не стали продлевать контракты с тренерами основного состава — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Алексей Березуцкий был назначен заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в январе 2020 года.

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