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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник сборной Казахстана сыграл за клуб РПЛ и отдал голевую передачу

Футболист сборной Казахстана Максим Федин сыграл за «Урал» в контрольном матче с «Краснодаром-2» в рамках УТС в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Урала». Федин вышел на замену во втором тайме и отдал ассист на Артема Шаболина, который забил третий мяч в ворота соперника.

Отметим, что Федин находится на просмотре в российском клубе, который на перерыв ушел на 12-м месте из 16, набрав 21 балл после 19 туров.

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