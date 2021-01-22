Полузащитник сборной Казахстана сыграл за клуб РПЛ и отдал голевую передачу
Футболист сборной Казахстана Максим Федин сыграл за «Урал» в контрольном матче с «Краснодаром-2» в рамках УТС в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист сборной Казахстана Максим Федин сыграл за «Урал» в контрольном матче с «Краснодаром-2» в рамках УТС в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Урала». Федин вышел на замену во втором тайме и отдал ассист на Артема Шаболина, который забил третий мяч в ворота соперника.
Отметим, что Федин находится на просмотре в российском клубе, который на перерыв ушел на 12-м месте из 16, набрав 21 балл после 19 туров.