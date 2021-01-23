В «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по трансферу Промеса

— По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым, — сказал Фетисов «СЭ». — Сейчас все так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом».