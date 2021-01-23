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15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» проиграл «Енисею» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Тамбов» встречался с красноярским «Енисеем».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе СК «Гигант» в Крымске и завершилась победой красноярской команды со счётом 2:1.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Енисея» Хуан Лескано. Во втором тайме, на 83-й минуте, защитник Николай Марков упрочил преимущество красноярской команды в счёте. Через 1 минуту отставание «Тамбова» в счёте сократил игрок, находящийся на просмотре в команде.

Ранее стало известно, что «Тамбов» будет тренироваться в Краснодарском крае до 29 января.

«Тамбов» в 19 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей», в 26 встречах набравший 37 очков, занимает 10-е место в таблице ФНЛ.

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