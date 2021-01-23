«Тамбов» проиграл «Енисею» в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе СК «Гигант» в Крымске и завершилась победой красноярской команды со счётом 2:1.



На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Енисея» Хуан Лескано. Во втором тайме, на 83-й минуте, защитник Николай Марков упрочил преимущество красноярской команды в счёте. Через 1 минуту отставание «Тамбова» в счёте сократил игрок, находящийся на просмотре в команде.



Ранее стало известно, что «Тамбов» будет тренироваться в Краснодарском крае до 29 января.