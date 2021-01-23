«Химки» приобрели защитника «Норрчёпинга» Филипа Пер Дагерстоля
Шведский защитник «Норрчёпинга» Филип Пер Дагерстоль подписал контракт с «Химками» и в ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции, сообщает
Шведский защитник «Норрчёпинга» Филип Пер Дагерстоль подписал контракт с «Химками» и в ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции, сообщает
Защитник является воспитанником «Норрчёпинга». За основную команду выступает с 2015 года. В составе шведского клуба провёл 226 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской