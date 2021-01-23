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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» приобрели защитника «Норрчёпинга» Филипа Пер Дагерстоля

Шведский защитник «Норрчёпинга» Филип Пер Дагерстоль подписал контракт с «Химками» и в ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник является воспитанником «Норрчёпинга». За основную команду выступает с 2015 года. В составе шведского клуба провёл 226 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,5 млн.

Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля.

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