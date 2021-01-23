Овчинников рассказал, был ли у него конфликт с Гончаренко
Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
По его словам, в клубе был единый коллектив.
«Конфликтов в ЦСКА не было, мы работали единым коллективом. Я не искал никаких заговоров, — отметил Овчинников в эфире телеканала «Матч Премьер». — Я остался в хороших отношениях.
Между людьми может возникнуть недопонимание. Но это не касалось нашей работы. Я нигде не обсуждал методы работы главного тренера. Я мог не согласиться с его позицией
После моего ухода с Гончаренко мы не разговаривали. Возможно, просто он не дозвонился. Почему в прощальном послании не написал про Гончаренко? Просто забыл. Но я поблагодарил руководство.
В конце декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Тренером вратарей вместо Овчинникова стал Дмитрий Крамаренко.