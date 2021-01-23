«Поеду в Африку к колдунам вуду». Самый странный легионер «Локо»
Не верил врачам, ругал тренеров, но зарабатывал почти больше всех.
Не верил врачам, ругал тренеров, но зарабатывал почти больше всех.
Вспомним о необычном ганце из «Локомотива» Драмане Хамину. В России он провел пять лет (2007−2011), однако за это время сыграл лишь 11 матчей за «Локо» и 28 матчей за «Кубань», находясь в аренде. Неудивительно, что африканский «пассажир» оставил след в РПЛ не своей игрой, а чудаковатыми поступками.
Рассказываем о самых ярких из них.
Главное воспоминание о Драмане партнеров по команде и сотрудников клуба — недоверие к профессиональной медицине. Полузащитник опасался медиков «Локо» и отказывался от их помощи, предпочитая им африканских колдунов.
Обиора и Драман ездили в свою Африку к шаманам. Эти колдуны умеют внушать, используя специфические травы. Но помогало не сильно.
«От некоторых из африканцев в самом деле не знаешь, чего ожидать. Вот и в “Локомотиве” такой парень был — Драман. Заявил осенью: “У вас не доктора, а шарлатаны. Поеду лучше в Африку, к колдунам вуду. Они помогут”. И уже пару месяцев его никто не видел», — рассказывал в 2007 году Дмитрий Сычев.
После заявления Сычева Драман вскоре вернулся. Однако в преддверии чемпионата мира-2010 полузащитник всерьез пропал. В тот момент в ганских СМИ даже стали появляться новости о смерти футболиста.
К счастью, в июне 2010 года Хамину вновь вернулся в Россию и развеял опасения болельщиков.
«На самом деле все не так страшно», — говорил Драман. «Проблема была в том, что я попал в больницу в бессознательном состоянии… И прежде чем я очнулся в больнице во Франции, я вообще с трудом
У меня было
Так я и решил: лучше остаться в больнице и выздороветь, прежде чем возвращаться к семье, в Москву. А поскольку разговаривать с
Пока Драман выступал за «Локо», он публично не рассказывал о своих отношениях с тренерами. Однако затем разнес почти всех коачей, с которыми работал.
Рахимова он обвинял в том, что тот не давал ему шанса. И называл тренера расистом. «Его помощник из Австрии говорил мне: “Ты со своим стилем игры не заслуживаешь играть в “Локомотиве”. Рахимов никогда не даст тебе шанса. Найди возможность уйти, там будет лучше”. Я знал, что, если расскажу это хоть
Семиным Драман был недоволен, потому что у того якобы были любимчики. Дескать он думал только о них.
Досталось даже Анатолию Бышовцу.
У него странная репутация в России. Я мало что успел увидеть при нем, но одноклубники рассказывали о Бышовце. Допустим, Семин мог решить посадить Одемвинги или Билялетдинова в запас, ему было все равно. Бышовец не такой: он боится, что облажается, что эти игроки потом создадут ему проблемы. Такой у него был стиль работы. С тренерами вроде Бышовца нет будущего, с ними ничего не добьешься.
Не ладил полузащитник и с некоторыми партнерами по команде. Только переехав в Россию, он едва не подрался на открытой тренировке в Черкизове с Динияром Билялетдиновым."Насчет драки — это преувеличение. Так, повздорили немного во время двусторонней игры. Ганец
Зато
«Прекрасный, очень сильный человек. Когда она только пришла, я не был уверен, понимает ли она
Несмотря на то, что Драман засиживался на скамейке запасных, в «Локомотиве» он получал практически самую большую зарплату.
«Меня трудно удивить, но Драману, когда увидел его зарплату, это удалось. Достался он в наследство от прежнего руководства. В основу не проходил исключительно по спортивным причинам, а по зарплате в команде был в топ-3!», — признавался менеджер «Локомотива» Алексей Зинин.
Все бы ничего, но уходить из клуба ганец отказывался. Его устраивала роль дорогого «пассажира».
«Нашли несколько вариантов, в том числе с “Ростовом”. Там Драману были готовы платить в четыре раза меньше. Парень логично решил: Бог с ней, с игровой практикой, досижу до конца контракта. Но расторгли по договоренности, с терпимыми потерями», — вспоминал Зинин.
Расставшись с «Локомотивом» в 2011 году, Драман отправился во Францию. Там он год провел в клубе из второго дивизиона «Арль-Авиньон», затем немного поиграл за португальский «Жил Висенте» и вернулся на родину, подписав контракт с «Асанте Котоко».
Тем не менее в Гане у полузащитника не получилось. Он попал в аварию и вскоре уехал в США на лечение. В Америке Драман не только восстановился, но и присоединился к клубу MLS «Шарлотт».
Впрочем, надолго ганец не задержался и там. В 2016-м он перешел в эстонский «Инфонет», а спустя год завершил карьеру — в 31.