«Поеду в Африку к колдунам вуду». Самый странный легионер «Локо»

Вспомним о необычном ганце из «Локомотива» Драмане Хамину. В России он провел пять лет (2007−2011), однако за это время сыграл лишь 11 матчей за «Локо» и 28 матчей за «Кубань», находясь в аренде. Неудивительно, что африканский «пассажир» оставил след в РПЛ не своей игрой, а чудаковатыми поступками.

Рассказываем о самых ярких из них.

Не доверял врачам «Локо» и ездил к африканским колдунам

Главное воспоминание о Драмане партнеров по команде и сотрудников клуба — недоверие к профессиональной медицине. Полузащитник опасался медиков «Локо» и отказывался от их помощи, предпочитая им африканских колдунов.

Обиора и Драман ездили в свою Африку к шаманам. Эти колдуны умеют внушать, используя специфические травы. Но помогало не сильно. Савелий Мышалов экс-врач «Локомотива»

«От некоторых из африканцев в самом деле не знаешь, чего ожидать. Вот и в “Локомотиве” такой парень был — Драман. Заявил осенью: “У вас не доктора, а шарлатаны. Поеду лучше в Африку, к колдунам вуду. Они помогут”. И уже пару месяцев его никто не видел», — рассказывал в 2007 году Дмитрий Сычев.

После заявления Сычева Драман вскоре вернулся. Однако в преддверии чемпионата мира-2010 полузащитник всерьез пропал. В тот момент в ганских СМИ даже стали появляться новости о смерти футболиста.

К счастью, в июне 2010 года Хамину вновь вернулся в Россию и развеял опасения болельщиков.

В борьбе за мяч игроки (слева направо): Драман Хамину ("Локомотив") и Эшли Коул ("Челси") в матче турнира "Кубок РЖД" между командами "Локомотив" (Россия) – "Челси" (Англия). Матч завершился победой "Локомотива". Основное время - 1:1. Пенальти - 5:4. | Источник: РИА "Новости"

«На самом деле все не так страшно», — говорил Драман. «Проблема была в том, что я попал в больницу в бессознательном состоянии… И прежде чем я очнулся в больнице во Франции, я вообще с трудом что-то соображал — настолько высокая температура поднялась от лихорадки.

У меня было что-то типа серьезной малярии. Я ее подцепил в Гане. И она тут же дала о себе знать — я немного отстал от национальной команды, пропустил две тренировки. А в день отлета сборной из Франции врач спросил: «Хочешь выжить? Если да, то тебе придется кое-что сделать — никуда не уезжать и ни с кем не общаться».

Так я и решил: лучше остаться в больнице и выздороветь, прежде чем возвращаться к семье, в Москву. А поскольку разговаривать с кем-то мне запретили, никто ничего не знал обо мне. Я вообще ни разу ни с кем не разговаривал после того, как внезапно заболел. Я, к слову, даже ходить не мог. А тем временем, оказывается, кто-то выдумал такую небылицу про мою смерть.

Конфликтовал с тренерами и игроками

Пока Драман выступал за «Локо», он публично не рассказывал о своих отношениях с тренерами. Однако затем разнес почти всех коачей, с которыми работал.

Рахимова он обвинял в том, что тот не давал ему шанса. И называл тренера расистом. «Его помощник из Австрии говорил мне: “Ты со своим стилем игры не заслуживаешь играть в “Локомотиве”. Рахимов никогда не даст тебе шанса. Найди возможность уйти, там будет лучше”. Я знал, что, если расскажу это хоть кому-то, Рахимова тут же уволят. По-моему, Рахимов типичный расист. Могу сказать ему это и напрямую», — говорил Драман.

Семиным Драман был недоволен, потому что у того якобы были любимчики. Дескать он думал только о них.

Досталось даже Анатолию Бышовцу.

У него странная репутация в России. Я мало что успел увидеть при нем, но одноклубники рассказывали о Бышовце. Допустим, Семин мог решить посадить Одемвинги или Билялетдинова в запас, ему было все равно. Бышовец не такой: он боится, что облажается, что эти игроки потом создадут ему проблемы. Такой у него был стиль работы. С тренерами вроде Бышовца нет будущего, с ними ничего не добьешься. Драман Хамину экс-футболист «Локомотива»

Не ладил полузащитник и с некоторыми партнерами по команде. Только переехав в Россию, он едва не подрался на открытой тренировке в Черкизове с Динияром Билялетдиновым."Насчет драки — это преувеличение. Так, повздорили немного во время двусторонней игры. Ганец зачем-то въехал мне в ногу — кому это понравится? Тренировка все-таки… , — рассказывал Билялетдинов.

Зато экс-президента «Локо» Ольгу Смородскую ганец очень любил.

«Прекрасный, очень сильный человек. Когда она только пришла, я не был уверен, понимает ли она что-то в футболе. Но эта женщина посетила первую же тренировку “Локомотива” и сказала мне, что хочет встретиться. Поверьте, я так ждал этого! Она сказала: “Я вижу, как ты работаешь, но почему ты не играешь?” Я ответил: “Госпожа президент, я очень рад, что вы задали этот вопрос”. То есть женщина видела, что я должен играть, а тренер — нет», — жаловался игрок.

Входил в «Локо» в топ-3 по зарплате и отказывался уходить

Несмотря на то, что Драман засиживался на скамейке запасных, в «Локомотиве» он получал практически самую большую зарплату.

«Меня трудно удивить, но Драману, когда увидел его зарплату, это удалось. Достался он в наследство от прежнего руководства. В основу не проходил исключительно по спортивным причинам, а по зарплате в команде был в топ-3!», — признавался менеджер «Локомотива» Алексей Зинин.

Все бы ничего, но уходить из клуба ганец отказывался. Его устраивала роль дорогого «пассажира».

«Нашли несколько вариантов, в том числе с “Ростовом”. Там Драману были готовы платить в четыре раза меньше. Парень логично решил: Бог с ней, с игровой практикой, досижу до конца контракта. Но расторгли по договоренности, с терпимыми потерями», — вспоминал Зинин.

Как сложилась карьере Драмана

Расставшись с «Локомотивом» в 2011 году, Драман отправился во Францию. Там он год провел в клубе из второго дивизиона «Арль-Авиньон», затем немного поиграл за португальский «Жил Висенте» и вернулся на родину, подписав контракт с «Асанте Котоко».

Хамину Драман (справа) в товарищеском матче между сборными Ганы и Южной Африки. | Источник: AFP 2020

Тем не менее в Гане у полузащитника не получилось. Он попал в аварию и вскоре уехал в США на лечение. В Америке Драман не только восстановился, но и присоединился к клубу MLS «Шарлотт».