Наш футбол на грани крупнейшей перезагрузки. Сейчас крайне важно не ошибиться
Чем чревато превращение чемпионата России в РПЛ-1 и РПЛ-2.
Чем чревато превращение чемпионата России в РПЛ-1 и РПЛ-2.
С 1998 года в чемпионате России всегда было 16 команд. И при этом регулярно поднимались разговоры о видоизменении лиги. Чаще речь шла про расширение. Ещё полтора года назад президент РПЛ Прядкин говорил, что клубы высказались за расширение лиги до 18 команд. «По календарю ужмёмся, есть места, когда играть», — говорил босс РПЛ в летом 2019 года. После этого Прядкин добавил, что «предусмотрели сносочку», которая позволит уже при одобрении РФС поменять регламент по ходу сезона-2019/20, чтобы 15-я и 16-я команда не вылетали, а играли стыки с 3-м и 4-м клубами ФНЛ.
Однако, уже в декабре 2020 года Прядкин высказался за сокращение лиги до 12 команд. Само собой, это преподносят как расширение до 24 команд, но все всё понимают. Будет РПЛ-1 с
Если сейчас на профессиональном уровне есть:
То будет:
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Региональные любительские лиги, где уже другой уровень бюджета и самого футбола.
Тут важно напомнить, что у нас и раньше было разделение на региональные зоны в третьей по силе лиге. Только недавно определили, что «Сахалину» нужно гонять на другой конец России. Всё это похоже на метания в стиле «Локомотива». Приходит Кикнадзе, анонсирует стратегию, берёт Райковича, а потом убирают и Кикнадзе, и Райковича. Хочется, чтобы в нашем футболе системности стало больше, а не меньше. 16 клубов в РПЛ — это было как раз то немногое, что оставалось постоянным в 21-м веке. Пускай даже со своими плюсами, минусами и большими минусами.
Тут просится шутка, мол, у нас сейчас такой уровень
Возьмём другой аргумент, который приводят в пользу РПЛ-1:
Если нас ждет глобальное переформатирование лиг, то хотелось бы увидеть и глобальное обсуждение. Чтобы проект был полноценно представлен, а не доносился отголосками инсайдеров. Важно услышать мнение клубов, футболистов, тренеров, директоров, болельщиков, журналистов… И когда мы говорим о клубах, то речь не о топ-5, а о всех профессиональных командах. Потому что, если реформа нашего футбола случится, то коснётся всех.
Все были бы рады, если бы уровень нашего футбола поднялся. И вот тут бы разобраться, почему вообще наш футбол на спаде в последнее время. Я в таких случаях всегда вспоминаю интервью футбольного менеджера Яровинского, который работал в Голландии и рассказывал, что в 150-тысячном городе Арнем все мальчики занимаются футболом. В городке около 15 спортивных центров, и у каждого по 4−5 полей. Изначальная выборка футболистов — огромная.
На более низком уровне всё ещё печальнее, если не брать в расчёт несколько топовых академий. Детских тренеров не найти. Они могут получить специальную лицензию, но она стоит несколько месячных окладов.
Вот и получается, что уже нет легионеров уровня Халка и Вальбуэна, а Головины вырываются не благодаря условиям, а вопреки.
«Мне нужно было развиваться, а в Калтане, к сожалению, не было нормальных условий. Пришлось переходить в Новокузнецк. Тратил много времени на дорогу — почти час в одну сторону. Добирался на автобусе, не самом удобном и зачастую стоя, — объяснял «Чемпионату» Головин.
Это особенно сильно выглядит на контрасте с тем, что рассказывал глава спортивного отдела «Торпедо» Максим Ляпин, который жил в Бельгии и пробовал там играть в футбол. Если коротко:
Понятно, что мы живём в России, а не крохотных Бельгии или Нидерландах. У нас изначально более тяжёлые условия. Но речь о другом: если проблема в детском спорте, то реформа РПЛ нам не поможет.
При этом наивно думать, что я, журналист, умнее всех дядек в Доме футбола. Знаю, что у РФС есть программы развития. Знаю, что там уже 20 раз до меня подумали, учитывая и другие факторы. Похоже, что Алаев станет президентом ФНЛ как раз под реформу турниров. И даже радует, что старая дирекция уходит из нашего футбола (да-да, конечно же, по своему желанию), но
Мне на почту от РФС регулярно приходят пресс-релизы: РФС заключил соглашение о развитии футбола в Удмуртии, Якутии, Чувашии и ещё в
Хотя тяжело верить, что происходит
Григорий Телингатер