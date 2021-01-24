Переговоры «Спартака» и «Аякса» по Промесу близки к завершающей стадии. Сумма трансфера — около 12 млн евро
Как стало известно Sport24, полузащитник Аякса Квинси Промес в ближайшем времени может перейти в Спартак.
Как стало известно Sport24, полузащитник Аякса Квинси Промес в ближайшем времени может перейти в Спартак.
По информации источников, 29-летний Промес сообщил партнерам по «Аяксу», что скоро может покинуть голландский клуб.
Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» идут успешно и приближаются к завершающей стадии. Сумма трансфера составит около 12 млн евро.
Промес выступал за «Спартак» в 2014—2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/17 выиграл с