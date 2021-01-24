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17:04 (мск), источник: Sport24

Переговоры «Спартака» и «Аякса» по Промесу близки к завершающей стадии. Сумма трансфера — около 12 млн евро

Как стало известно Sport24, полузащитник Аякса Квинси Промес в ближайшем времени может перейти в Спартак.

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Источник: AFP 2020

По информации источников, 29-летний Промес сообщил партнерам по «Аяксу», что скоро может покинуть голландский клуб.

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» идут успешно и приближаются к завершающей стадии. Сумма трансфера составит около 12 млн евро.

Промес выступал за «Спартак» в 2014—2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/17 выиграл с красно-белыми чемпионат России.

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