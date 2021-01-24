«Урал» обыграл клуб из Абу-Даби в товарищеском матче
В ОАЭ, где «Урал» готовится ко второй части сезона, завершился товарищеский матч между екатеринбургским клубом и командой «Лива» из
В ОАЭ, где «Урал» готовится ко второй части сезона, завершился товарищеский матч между екатеринбургским клубом и командой «Лива» из
«Лива» первым открыл счет в первом тайме, но после перерыва «Урал» отыгрался и довел матч до победы. На 49-й минуте отличился игрок, находящийся на просмотре, а на 60-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.
Следующий контрольный матч в ОАЭ «Урал» проведет 27 января. Соперником станет «Зенит».
Товарищеский матч
«Урал» (Екатеринбург) — «Лива» (Абу-Даби) 2:1 (0:1).
Голы у «Урала»: Игрок на просмотре, 49; Гаджимурадов, 60.
«Урал»: Алексеев, Насыров, Кузьмичев, Адамов, Бавин, Магомадов, Емельянов, Гаджимурадов, Евсеев, Татаринов, игрок на просмотре. На замены выходили: Августиняк, Юсупов, Подберезкин, Максименко, Спиряков.