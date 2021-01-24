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19:01 (мск), источник: Sport24

«Урал» обыграл клуб из Абу-Даби в товарищеском матче

В ОАЭ, где «Урал» готовится ко второй части сезона, завершился товарищеский матч между екатеринбургским клубом и командой «Лива» из Абу-Даби. Победу со счетом 2:1 одержали россияне.

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Источник: Sport24

«Лива» первым открыл счет в первом тайме, но после перерыва «Урал» отыгрался и довел матч до победы. На 49-й минуте отличился игрок, находящийся на просмотре, а на 60-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

Следующий контрольный матч в ОАЭ «Урал» проведет 27 января. Соперником станет «Зенит».

Товарищеский матч

«Урал» (Екатеринбург) — «Лива» (Абу-Даби) 2:1 (0:1).

Голы у «Урала»: Игрок на просмотре, 49; Гаджимурадов, 60.

«Урал»: Алексеев, Насыров, Кузьмичев, Адамов, Бавин, Магомадов, Емельянов, Гаджимурадов, Евсеев, Татаринов, игрок на просмотре. На замены выходили: Августиняк, Юсупов, Подберезкин, Максименко, Спиряков.

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