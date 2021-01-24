Еще один футболист сборной Казахстана из «Астаны» перешел в клуб РПЛ
Игрок сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Юрий Логвиненко согласовал контракт с российским клубом «Ротор», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Юрий Логвиненко согласовал контракт с российским клубом «Ротор», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Логвиненко покидает «Астану» на правах свободного агента и в ближайшее время прибудет в расположение «Ротора», который находится на сборах в Турции. Контракт защитника с клубом из Волгограда будет заключен до конца сезона с возможностью пролонгации.
Логвиненко выступал за «Астану» с 2016 года, ранее он защищал цвета «Актобе». 32-летний игрок обороны является восьмикратным чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны.
Напомним, ранее «Ротор» заключения соглашения с тремя игроками «Астаны», в числе которых казахстанцы Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин, а также белорус Иван Маевский.
«Ротор» занимает 13-е место в нынешнем сезоне чемпионата России. Главным тренером команды является Александр Хацкевич.