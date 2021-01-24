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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один футболист сборной Казахстана из «Астаны» перешел в клуб РПЛ

Игрок сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Юрий Логвиненко согласовал контракт с российским клубом «Ротор», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Логвиненко покидает «Астану» на правах свободного агента и в ближайшее время прибудет в расположение «Ротора», который находится на сборах в Турции. Контракт защитника с клубом из Волгограда будет заключен до конца сезона с возможностью пролонгации.

Логвиненко выступал за «Астану» с 2016 года, ранее он защищал цвета «Актобе». 32-летний игрок обороны является восьмикратным чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны.

Напомним, ранее «Ротор» заключения соглашения с тремя игроками «Астаны», в числе которых казахстанцы Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин, а также белорус Иван Маевский.

«Ротор» занимает 13-е место в нынешнем сезоне чемпионата России. Главным тренером команды является Александр Хацкевич.

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