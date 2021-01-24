Федин забил первый гол за клуб РПЛ. Также за «Урал» сыграл Аймбетов из «Кайрата»
Екатеринбургский «Урал» в составе с казахстанским футболистом Максимом Фединым и Абатом Аймбетовым обыграл эмиратскую «Ливу» в товарищеском матче на
Екатеринбургский «Урал» в составе с казахстанским футболистом Максимом Фединым и Абатом Аймбетовым обыграл эмиратскую «Ливу» в товарищеском матче на
Федин вышел на поле в стартовом составе и на 49-й минуте сравнял счет в матче ударом с острого угла
В предыдущей товарищеской игре против «Краснодара-2» Федин отметился голевой передачей. Прошедший сезон он провел на правах аренды в «Кайсаре», за который сыграл 15 матчей и забил один гол. Его контракт с «Тоболом» подошел к концу и теперь форвард является свободным агентом.
Аймбетов в минувшем сезоне КПЛ сыграл за «Кайрат» 20 матчей, забил десять голов и отдал одну голевую передачу. Вместе с алматинской командой он стал чемпионом Казахстана.