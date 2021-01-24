Федин забил первый гол за клуб РПЛ. Также за «Урал» сыграл Аймбетов из «Кайрата»

Федин вышел на поле в стартовом составе и на 49-й минуте сравнял счет в матче ударом с острого угла из-за пределов штрафной. На 65-й минуте футболист сборной Казахстана был заменен при счете 2:1. Также в данном матче за «Урал» сыграл другой нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.

В предыдущей товарищеской игре против «Краснодара-2» Федин отметился голевой передачей. Прошедший сезон он провел на правах аренды в «Кайсаре», за который сыграл 15 матчей и забил один гол. Его контракт с «Тоболом» подошел к концу и теперь форвард является свободным агентом.