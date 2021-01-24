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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак прокомментировал победы «Зенита» в матчах с «Пахтакором» и «Шахтёром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от товарищеских матчей с «Пахтакором» (3:0) и солигорским «Шахтёром» (2:0).

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Источник: РИА "Новости"

«Самое важное, что смогли сыграть эти игры, потому что достаточно большая группа футболистов по разным причинам отсутствует. Была небольшая, совсем незначительная ротация: пришлось Погорелову сыграть и в первом матче, и во втором. Думаю, что это в радость — играть за основную команду. Думаю, это только в плюс.

Если по игре, то матчи разные. В утренней игре был хороший первый тайм, второй — сложнее, много брака, молодые ребята часто ошибались в передачах. Но это понятно — они вышли на поле после непростой тренировочной работы и не готовы играть на протяжении всего матча. Когда ноги тяжёлые, процент брака вырастает.

Команда
Зенит

Вторая игра получилась более содержательной. Полагаю, это связано с тем, что во второй группе у нас больше игроков, которые хорошо работают с мячом. Мяч лучше держался, и игра получилась более цельной. Ошибки есть, но самое важное, что сегодня смогли сыграть практически полноценные два матча.

Попросили соперников, чтобы матчи состояли из двух таймов по 40, а не по 45 минут. В принципе, довольны тем, что закончили первый этап наших сборов. Завтра будет одна восстановительная тренировка, после чего будем готовиться к нашему заключительному контрольному матчу с «Уралом». Потом будет небольшой перерыв, во время которого ребята смогут отдохнуть и немного переключиться с работы на отдых", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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