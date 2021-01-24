Нечего терять: «Спартак» готовится рвать соперников весной

Беговая работа с утра — и долгожданные выходные. Так в воскресенье завершился первый сбор «Спартака» в ОАЭ. Честно говоря, основная работа закончилась еще накануне, когда после двух занятий с высокой нагрузкой команда под руководством капитана Георгия Джикии выкупала в ледяной воде сначала тренера по физподготовке Александра Зайченко, а потом и главного виновника своих страданий — главного по «физике», серба Владимира Чепзановича.
Для него это купание стало уже вторым за время сбора. Футболисты охладили его после первого же убийственного занятия, потом досталось еще одному коллеге балканца Рамилю Шарипову, потом — Зайченко. Ну и, видимо, чтобы красиво закончить сбор, команда вновь отловила Чепзановича, хотя тот выкручивался как мог: обещал тяжелую тренировку утром, прятался за спинами других членов штаба и так далее.
Вообще эта традиция появилась год назад: тогда в
Я поговорил с Чепзановичем и во время нышешнего сбора. По его словам, спартаковцы находятся в гораздо лучших кондициях, чем полтора года назад в момент его прихода в клуб. Высоко отзывается о проделанной работе и Доменико Тедеско:
— В прошлом сезоне, когда у нас были очень тяжелые занятия по физподготовке, я видел, что
Подобные комментарии не могут не внушать оптимизма болельщикам
По ходу сбора в коллектив влились начинавшие тренироваться с ограничениями Алекс Крал и Айртон. Присоединился к «Спартаку» и первый новичок Йоррит Хендрикс, тут же признавшийся, что тяжелее тренировок у него в жизни еще не было. Отправился покорять Италию Александр Кокорин. На второй сбор, когда спартаковцы проведут целых три товарищеских игры, ожидается приезд Квинси Промеса, которого сразу можно будет попробовать в разных схемах и позициях. Только Максим Глушенков восстанавливается после операции на крестах, но и он должен вернуться в строй к рестарту сезона.
Одним словом, Тедеско в феврале должен получить в свое распоряжение идеально готовую физически и полностью здоровую команду. В полном составе. Тренер давно уже обещал работать над вариативностью тактики и сделать ее футбол более гибким. Все это обещает сделать