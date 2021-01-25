«Аякс» хочет за Промеса 12 миллионов. Кокорин пройдет медосмотр для «Фиорентины»

«Спартак» и Промес — переговоры продолжаются

Продолжают поступать новости относительно возможного перехода нападающего «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак». В воскресенье вечером журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира написал на своей странице в Twitter, что сумма трансфера 29-летнего голландца может составить 12 миллионов евро, а сами переговоры находятся в продвинутой стадии.

Кроме того, Скира сообщает, что «Спартак» согласовал с Промесом условия личного контракта. По информации «СЭ», в случае возвращения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

При этом в стане красно-белых утверждают, что ситуация с возможным трансфером пока никак не изменилась.

«Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между “Спартаком” и “Аяксом”, продвижений не было», — сказал «СЭ» директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Кокорин в понедельник подпишет контракт с «Фиорентиной»

Кроме того, все тот же Скира сообщает, что в понедельник экс-нападающий «Спартака» Александр Кокорин пройдет медобследование в клинике «Вилла Стюарт» в Риме, после чего подпишет контракт с «Фиорентиной». Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года, сумма сделки составит 4,5 миллиона евро.

Ожидается, что уже во вторник 29-летний Кокорин проведет первую тренировку в составе «фиалок».

«У Кокорина есть характер и качества, которые помогут ему в период адаптации. Чемпионат будет долгим. Если он приедет, я буду очень доволен», — сказал главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли Sky Sport Italia.

Езил подписал контракт с «Фенербахче»

В воскресенье наконец официально случилось то, о чем было известно уже несколько дней назад — «Фенербахче» объявил о переходе полузащитника Месута Езила, который числился в «Арсенале», но не провел в этом сезоне ни одного матча за лондонский клуб.

«Я болельщик “Фенербахче”. Поэтому я очень рад быть в Турции. Очень взволнован. Бог дал мне возможность здесь играть и носить футболку клуба. Буду стараться помогать команде. Я долго не выходил на поле, но я в хорошей форме и не травмирован», — сказал ранее 32-летний футболист.

«Достижения Месута Езила в “Арсенале” не подлежат сомнению. Играть рядом с ним и тренировать его было честью. Он креативен, а его видение поля приводит к множеству голов. Месут был в центре многих великих моментов за эти годы, включая победы в трех финалах Кубка Англии. Он стал частью истории клуба. Мы благодарим его и желаем ему всего наилучшего», — сказал, в свою очередь, главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

«Арсенал» арендует Эдегора

В свою очередь, «Арсенал» договорился с «Реалом» об аренде до конца сезона полузащитника Мартина Эдегора. О переходе 22-летнего футболиста должно быть объявлено в ближайшие 48 часов, в этот же срок он пройдет медицинский осмотр, сообщает Sky Sports.

Эдегор в нынешнем сезоне сыграл за «Реал» семь неполных матчей в ла лиге, проведя на поле только 233 минуты, также на его счету две неполных игры в Лиге чемпионов.

Об аренде Эдегора в «Арсенал» ранее сообщил главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.