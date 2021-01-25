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10:21 (мск), источник: Sports.Ru

«Урал» просматривает форвардов сборной Казахстана Аймбетова и Федина

Нападающие сборной Казахстана Абат Аймбетов и Максим Федин могут продолжить карьеру в «Урале».

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Источник: Sports.Ru

Екатеринбургский клуб просматривает игроков на сборе в Дубае, при этом переход Аймбетова весьма вероятен, сообщает «Матч ТВ».

25-летний Аймбетов выступает за «Кайрат», 24-летний Федин играл на правах аренды за «Кайсар», права на него принадлежали «Тоболу», но сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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