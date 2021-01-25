Генеральный директор «Тамбова»: 99 процентов, что клуб перестанет существовать уже 31 января

— Не так давно у клуба было собрание. Что там обсуждалось?

— Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

Команда Тамбов

— Они это кто?

— Члены ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

— Вариант со снятием рассматривался?

— Безусловно. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

— Вы сами что думаете? Какова вероятность, что «Тамбов» снимется?