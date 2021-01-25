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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор «Тамбова»: 99 процентов, что клуб перестанет существовать уже 31 января

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что вероятность снятия клуба с РПЛ составляет 99 процентов. При этом, клуб также прекратит существование.

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Источник: ФК «Тамбов»

— Не так давно у клуба было собрание. Что там обсуждалось?

— Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

Команда
Тамбов

— Они это кто?

— Члены ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

— Вариант со снятием рассматривался?

— Безусловно. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

— Вы сами что думаете? Какова вероятность, что «Тамбов» снимется?

— 99 процентов. И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-Лиги и даже ФНЛ.

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