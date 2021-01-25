Орлов: Промес в «Спартаке» — это какая-то авантюра

«Не знаю, появится ли в “Спартаке” Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в “Спартаке” говорят, что ещё нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально. Когда нет игры, всегда что-то придумывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».