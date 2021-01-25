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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Промес в «Спартаке» — это какая-то авантюра

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».

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Источник: РИА "Новости"

«Не знаю, появится ли в “Спартаке” Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в “Спартаке” говорят, что ещё нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально. Когда нет игры, всегда что-то придумывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба играл за «Севилью». С 2019 года 29-летний форвард в «Аяксе».

В нынешнем сезоне Квинси принял участие в 18 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил 6 голов (1 — с пенальти).

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