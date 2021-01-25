Орлов: Промес в «Спартаке» — это какая-то авантюра
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».
«Не знаю, появится ли в “Спартаке” Промес. Мне кажется, это
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан
В нынешнем сезоне Квинси принял участие в 18 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил 6 голов (1 — с пенальти).