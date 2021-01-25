«Уровень некоторых сопоставим с уровнем игроков из РПЛ». Ловчев объяснил наличие спроса на казахстанцев в России

— В межсезонье несколько казахстанцев перешли в клубы РПЛ, значит ли это, что они перестали боятся конкуренции и, выйдя из зоны комфорта, начали пробовать себя в России?
— Решение правительства по сокращению финансирования профессионального спорта послужило сигналом к переменам. Многие футболиста из чемпионата Казахстана решили попытать счастья играя в другой стране.
Говоря о разнице в чемпионатах, это видно по предыдущему клубу Шомко, Щеткина и Логвиненко — лидеру последних лет «Астане» и месте в турнирной таблице «Ротора» — команды, в которую они поехали (13 место из 16-ти. прим. ред).
— Почему российские клубы обратили свой взор сюда?
— Уровень некоторых казахстанских игроков сопоставим с уровнем игроков тех команд, в которые их приглашают. Плюс теперь казахстанцы не являются легионерами, отсюда и наличие спроса.
Напомним, футболисты сборной Казахстана, выступавшие за «Астану», Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко перешли в волгоградский «Ротор».
Кроме того, переговоры с «Уралом» из Екатеринбурга ведут Абат Аймбетов последним клубом которого был «Кайрат», и Максим Федин, выступавший в КПЛ-2020 за «Кайсар».
Ловчев-младший выступал в составе «Жениса», «Кайрата», «Шахтера», «Тобола» и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны в сезонах-2000/01 и 2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.