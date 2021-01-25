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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Уровень некоторых сопоставим с уровнем игроков из РПЛ». Ловчев объяснил наличие спроса на казахстанцев в России

Сокращение финансирования профессиональных спортивных клубов сподвигло казахстанских футболистов к переменам, считает лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал причины интереса со стороны клубов РПЛ.

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— В межсезонье несколько казахстанцев перешли в клубы РПЛ, значит ли это, что они перестали боятся конкуренции и, выйдя из зоны комфорта, начали пробовать себя в России?

— Решение правительства по сокращению финансирования профессионального спорта послужило сигналом к переменам. Многие футболиста из чемпионата Казахстана решили попытать счастья играя в другой стране.

Говоря о разнице в чемпионатах, это видно по предыдущему клубу Шомко, Щеткина и Логвиненко — лидеру последних лет «Астане» и месте в турнирной таблице «Ротора» — команды, в которую они поехали (13 место из 16-ти. прим. ред).

— Почему российские клубы обратили свой взор сюда?

— Уровень некоторых казахстанских игроков сопоставим с уровнем игроков тех команд, в которые их приглашают. Плюс теперь казахстанцы не являются легионерами, отсюда и наличие спроса.

Напомним, футболисты сборной Казахстана, выступавшие за «Астану», Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко перешли в волгоградский «Ротор».

Кроме того, переговоры с «Уралом» из Екатеринбурга ведут Абат Аймбетов последним клубом которого был «Кайрат», и Максим Федин, выступавший в КПЛ-2020 за «Кайсар».

Ловчев-младший выступал в составе «Жениса», «Кайрата», «Шахтера», «Тобола» и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны в сезонах-2000/01 и 2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.

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