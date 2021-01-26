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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб уличили в сокрытии футболиста сборной Казахстана

Игрок находится на просмотре.

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Источник: РИА "Новости"

На просмотре в волгоградском «Роторе» появился еще один футболист из «Астаны». сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на РИАЦ. В частности, в расположении команды проходит просмотр защитник сборной Казахстана Юрий Логвиненко, однако российский клуб скрывает сей факт.

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Команда
Ротор

«Почему волгоградский клуб пока игнорирует российских игроков? На этот вопрос пока нет ответа. А пока, после трех “прибытий” из “Астаны” (Маевский, Шомко, Щеткин), намечается четвертое. В расположение “Ротора” на сборы в Турции прибыл 32-летний защитник сборной Казахстана и “Астаны” Юрий Логвиненко (рост 185 сантиметров, вес 73 килограмма). Никогда не игравший за пределами Казахстана игрок “на старости лет” вдруг решил, что он поможет российскому клубу.
Логвиненко по амплуа опорный полузащитник. Стало быть, либо Песегов, либо Алейник сядет на скамейку запасных. Иначе какой смысл приглашать футболиста преклонного возраста. А может быть, и оба россиянина окажутся в запасе, учитывая, что на товарищеский матч в качестве капитана выходил уже не Алейник, а белорус Макаров, играющий тоже на этой позиции. И тем более, что с “Ротором” уже подписал контракт Иван Маевский. “Ротор” пока скрывает присутствие в команде как Логвиенко, так и грузинского защитника Бериашвили, который принял участие в игре против польской “Ягеллонии”», — пишет ресурс.

Напомним, «Ротор» подписал экс-футболистов «Астаны» Дмитрия Шомко, Алексея Щеткина и Ивана Маевского. Также сообщалось, что Логвиненко уже согласовал контракт с российским клубом.

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