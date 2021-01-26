Российский клуб уличили в сокрытии футболиста сборной Казахстана

«Почему волгоградский клуб пока игнорирует российских игроков? На этот вопрос пока нет ответа. А пока, после трех “прибытий” из “Астаны” (Маевский, Шомко, Щеткин), намечается четвертое. В расположение “Ротора” на сборы в Турции прибыл 32-летний защитник сборной Казахстана и “Астаны” Юрий Логвиненко (рост 185 сантиметров, вес 73 килограмма). Никогда не игравший за пределами Казахстана игрок “на старости лет” вдруг решил, что он поможет российскому клубу.

Логвиненко по амплуа опорный полузащитник. Стало быть, либо Песегов, либо Алейник сядет на скамейку запасных. Иначе какой смысл приглашать футболиста преклонного возраста. А может быть, и оба россиянина окажутся в запасе, учитывая, что на товарищеский матч в качестве капитана выходил уже не Алейник, а белорус Макаров, играющий тоже на этой позиции. И тем более, что с “Ротором” уже подписал контракт Иван Маевский. “Ротор” пока скрывает присутствие в команде как Логвиенко, так и грузинского защитника Бериашвили, который принял участие в игре против польской “Ягеллонии”», — пишет ресурс.