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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Интерес к игрокам из Казахстана — результат падения уровня РПЛ». Рабинер объяснил отток футболистов из КПЛ в Россию

Перешли многие игроки сборной.

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Источник: РИА "Новости"

Финансовый кризис в России сподвиг клубы РПЛ обратить внимание на Казахстан, считает известный российский спортивный журналист Игорь Рабинер. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил и другие причины интереса к футболистам из казахстанских команд, а также в каких российских клубах имеется наибольший спрос на них.

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— По вашему мнению, в связи с чем клубы российской премьер-лиги обратили внимание на Казахстан?

— Ответ очевиден. Игроки из Казахстана перестали быть легионерами, что в связи с лимитом очень важно. Но, например, Марат Быстров пришел в «Ахмат» не поэтому. Он играл у Андрея Талалаева еще в «Тамбове», и этот очень интересный тренер со своим видением игры оценил Марата как игрока, отлично вписывающегося в его систему. И учитывая еще и лимит, Талалаев охотно взял его в Грозный, приняв чеченскую команду.

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— Упал ли уровень самой РПЛ, говоря о большом притоке игроков из Казахстана, чего раньше не было?

— В последние несколько лет уровень РПЛ резко упал, оттуда уехало 90 процентов сильных легионеров. Если посмотреть составы «Зенита», ЦСКА, «Анжи», допустим, 2013 года, можно понять весь масштаб падения. Это связано с большим экономическим кризисом в России в эти годы, в том числе в связи с санкциями, падением мировых цен на нефть и курса рубля, а футбол — зеркало жизни. По выступлениям в еврокубках последних лет можно сделать вывод о нынешнем удручающем уровне чемпионата России. Возросший интерес к игрокам из Казахстана наряду с выведением из-под  лимита — результат именно падения уровня первенства и бюджетов клубов РПЛ, особенно нижних шести-семи команд.

Напомним, футболисты сборной Казахстана, выступавшие за «Астану», Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко перешли в волгоградский «Ротор».

Кроме того, переговоры с «Уралом» из Екатеринбурга ведут Абат Аймбетов, последним клубом которого был «Кайрат», и Максим Федин, выступавший в КПЛ-2020 за «Кайсар».

Алишер Абдулин

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