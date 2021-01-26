«Интерес к игрокам из Казахстана — результат падения уровня РПЛ». Рабинер объяснил отток футболистов из КПЛ в Россию

Финансовый кризис в России сподвиг клубы РПЛ обратить внимание на Казахстан, считает известный российский спортивный журналист Игорь Рабинер. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил и другие причины интереса к футболистам из казахстанских команд, а также в каких российских клубах имеется наибольший спрос на них.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55a09df014f6e5476c8b" data-vnd="55a09df014f6e5476c8b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55a09df014f6e5476c8b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— По вашему мнению, в связи с чем клубы российской премьер-лиги обратили внимание на Казахстан?

— Ответ очевиден. Игроки из Казахстана перестали быть легионерами, что в связи с лимитом очень важно. Но, например, Марат Быстров пришел в «Ахмат» не поэтому. Он играл у Андрея Талалаева еще в «Тамбове», и этот очень интересный тренер со своим видением игры оценил Марата как игрока, отлично вписывающегося в его систему. И учитывая еще и лимит, Талалаев охотно взял его в Грозный, приняв чеченскую команду.

— Упал ли уровень самой РПЛ, говоря о большом притоке игроков из Казахстана, чего раньше не было?

— В последние несколько лет уровень РПЛ резко упал, оттуда уехало 90 процентов сильных легионеров. Если посмотреть составы «Зенита», ЦСКА, «Анжи», допустим, 2013 года, можно понять весь масштаб падения. Это связано с большим экономическим кризисом в России в эти годы, в том числе в связи с санкциями, падением мировых цен на нефть и курса рубля, а футбол — зеркало жизни. По выступлениям в еврокубках последних лет можно сделать вывод о нынешнем удручающем уровне чемпионата России. Возросший интерес к игрокам из Казахстана наряду с выведением из-под лимита — результат именно падения уровня первенства и бюджетов клубов РПЛ, особенно нижних шести-семи команд.

Напомним, футболисты сборной Казахстана, выступавшие за «Астану», Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко перешли в волгоградский «Ротор».

Кроме того, переговоры с «Уралом» из Екатеринбурга ведут Абат Аймбетов, последним клубом которого был «Кайрат», и Максим Федин, выступавший в КПЛ-2020 за «Кайсар».