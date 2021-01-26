Что ждет самого титулованного футболиста Казахстана в «Роторе». Его хвалил Красножан и хотела «Малага»

Юрий Логвиненко покидает Казахстан в статусе самого титулованного игрока страны, и теперь его ждет новое испытание. Корреспондент Vesti.kz проанализировал, в каких обстоятельствах окажется опытнейший центральный защитник после перехода в российский «Ротор».

Еще несколько лет назад большинство специалистов и тренеров говорили, что Логвиненко вполне готовый игрок для зарубежного чемпионата, в том числе для российского. В январе 2018 года у игрока было реальное предложение от испанской «Малаги», но сделка так и не состоялась.

Также после личной работы с защитником положительные отзывы о нем всегда высказывал Юрий Красножан. Даже в прошлом году российский тренер вновь отметил именно Логвиненко как игрока, который был обязан построить карьеру за рубежом.

Команда Ротор

В последние сезоны Логвиненко стали подводить травмы. В 2018 и 2019 годах он принял участие лишь в 50 процентах игр «Астаны» в чемпионате Казахстана. А в прошлом сезоне защитника и вовсе передвинули в опорную зону, скорее вынужденно, но практика показала, что Юра отличный центральный защитник, но не совсем подходящий игрок для современных реалий и функций опорника.

Так что ждет казахстанца в «Роторе», если рассматривать его именно как центрального защитника? Два основных защитника волгоградцев — грузин Саломон Кверквелия и хорошо знакомый нам ивуариец Седрик Гогуа.

У Кверквелии большой бэкграунд в России, он чемпион России в составе «Локомотива», уже долгие годы лидер обороны сборной Грузии. Гогуа известен нам по «Кайрату», где он, по сути, так и не проявил себя на уровне основной команды. Однако в России центрбек добрался даже до ЦСКА, но потом все равно перешел в команду-аутсайдер. Хотя, по мнению агента Дмитрия Селюка, его клиент в лице Гогуа является одним из лучших игроков во всей лиге.

Так или иначе, Логвиненко способен конкурировать с Гогуа и Кверквелией, он не такой силовой, как его коллеги, но более подкованный тактически, лучше читает игру и к тому же левоногий с качественной первой передачей. Центрбеков с таким функционалом в «Роторе» просто нет. Возможный недостаток Логвиненко в проекции РПЛ — скорость, в лиге достаточно быстрых нападающих и на пространстве они могут доставить проблем казахстанцу.

Но есть и еще один вариант, при котором Логвиненко может обеспечить себе место в основе. Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич периодически использует схему в три центральных защитника, и вот такое сочетание особенно удобно для Логвиненко — он отлично знает, как играть в такой вариации по матчам в сборной и «Астане». В случае если «Ротор» играет в три центрбека, чаще всего к Гогуа и Кверквелии присоединялся Азат Байрыев. Он капитан команды, уже достаточно опытный игрок, но, опять же, Байрыев правша, а в тройке защитников тренеры часто предпочитают хотя бы одного игрока с рабочей левой ногой.