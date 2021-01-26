Deloitte: «Зенит» увеличил прибыль в сезоне-2019/20 до €236,5 млн

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«К концу сезона-2020/21 20 клубов, получающих наибольшие доходы, потеряют более €2 млрд», — говорится в отчете.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55a09df014f6e5476c8b" data-vnd="55a09df014f6e5476c8b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55a09df014f6e5476c8b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Прибыль топ-20 команд в сезоне-2019/20 снизилась по сравнению с предыдущим на 12% — до €8,2 млрд, что связано прежде всего с уменьшением доходов от продажи прав на телетрансляции (на 23%) и билетов (на 17%).

Команда Зенит

Наибольшие потери понес английский «Манчестер Юнайтед» — его прибыль сократилась на 19% (до €580,4 млн). Это позволило мюнхенской «Баварии» (€634,1 млн) оттеснить манкунианцев на четвертое место и войти в тройку самых богатых клубов вслед за испанскими «Барселоной» (€715,1 млн) и «Реалом» (€714,9 млн).

«Футбольная индустрия, несомненно, столкнулась с самым тяжелым испытанием в своей истории, — констатируют авторы доклада. — Отсутствие болельщиков, перенос и отмена матчей, скидки для вещателей и необходимость удовлетворять запросы коммерческих партнеров — все это оказало значительное влияние на рейтинг самых богатых клубов 2021 года».