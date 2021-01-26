Deloitte: «Зенит» увеличил прибыль в сезоне-2019/20 до €236,5 млн
ЛОНДОН, 26 января./ТАСС/. Двадцать самых финансово успешных футбольных клубов Европы не досчитаются более €2 млрд в виде доходов в нынешнем сезоне
ЛОНДОН, 26 января./ТАСС/. Двадцать самых финансово успешных футбольных клубов Европы не досчитаются более €2 млрд в виде доходов в нынешнем сезоне
«К концу сезона-2020/21 20 клубов, получающих наибольшие доходы, потеряют более €2 млрд», — говорится в отчете.
Прибыль топ-20 команд в сезоне-2019/20 снизилась по сравнению с предыдущим на 12% — до €8,2 млрд, что связано прежде всего с уменьшением доходов от продажи прав на телетрансляции (на 23%) и билетов (на 17%).
Наибольшие потери понес английский «Манчестер Юнайтед» — его прибыль сократилась на 19% (до €580,4 млн). Это позволило мюнхенской «Баварии» (€634,1 млн) оттеснить манкунианцев на четвертое место и войти в тройку самых богатых клубов вслед за испанскими «Барселоной» (€715,1 млн) и «Реалом» (€714,9 млн).
«Футбольная индустрия, несомненно, столкнулась с самым тяжелым испытанием в своей истории, — констатируют авторы доклада. — Отсутствие болельщиков, перенос и отмена матчей, скидки для вещателей и необходимость удовлетворять запросы коммерческих партнеров — все это оказало значительное влияние на рейтинг самых богатых клубов 2021 года».
Только двум клубам из топ-20 удалось, по данным аудиторов, увеличить доходы. Это российский «Зенит» (15-е место), прибыль которого увеличилась на 31% — до €236,5 млн, и английский «Эвертон» (17-е место), чей доход увеличился до €212 млн, что на €1 млн больше по сравнению с предыдущим сезоном.