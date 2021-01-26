Первый тренер-иностранец и выгодный трансфер в «Кайрат». Как казахстанцы до Аймбетова и Федина выступали за «Урал»

Футболисты сборной Казахстана Абат Аймбетов и Максим Федин могут стать игроками клуба российской премьер-лиги «Урал». Корреспондент Vesti.kz вспомнил, что связывает команду из Екатеринбурга с казахстанским футболом.

До Аймбетова и Федина в «Урале» выступало несколько игроков из нашей страны, а также команду возглавлял казахстанский специалист.

В конце 2010 года на пост главного тренера клуба был назначен Дмитрий Огай. Он стал первым иностранцем у руля «Урала» за всю его историю. Впрочем, уже в конце мая 2011 года после 11-го тура Огай покинул клуб.

Команда Урал

Под его руководством «Урал» в первой лиге чемпионата России в 11 матчах одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и пять встреч проиграл. Команда набрала 14 очков и перед уходом Огая занимала 12-е место из 20.

Что касается футболистов, то в сезонах-1993/94 цвета «Урала» защищал вратарь Константин Ледовских, перешедший туда из темиртауского «Булата». На его счету 41 матч и 59 пропущенных голов.

В 2005 году за клуб выступал атакующий полузащитник Виталий Абрамов перешедший в уральский клуб из донецкого «Шахтера». Уроженец Караганды, сыгравший одну встречу в составе сборной Казахстана, провел за «Урал» 36 матчей и забил три гола. В начале 2006-го он стал игроком «Ротора».

В том же 2005 году защитник сборной Казахстана Ренат Дубинский пополнил состав «Урала», перейдя туда из ярославского «Шинника». Он принял участие в 12 матчах, а в начале 2006 года ушел в «Актобе».

Последним казахстанцем в «Урале» на данный момент был Георгий Жуков. В сезоне-2016/17 футболист национальной команды Казахстана сыграл за клуб шесть матчей — четыре в РПЛ и два в Кубке России.

Жуков выходил против таких клубов, как ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Забитыми голами ему не удалось отметиться. В начале 2017 года Жуков перешел в «Кайрат». По информации разных источников Transfermarkt, алматинцы выплатили за Жукова компенсацию в размере одного миллиона евро.