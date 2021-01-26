Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
25.01
Атлетик
Хетафе
51
Футбол. Зарубежный
27.01
Бернли
Астон Вилла
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
16:18 (мск), источник: ТАСС

РФС запретил «Тамбову» регистрацию новых футболистов

ТАСС, 26 января. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) ввела запрет в отношении «Тамбова» на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Также палатой было принято решению об удовлетворении заявления действующих и бывших игроков команды Михаила Костюкова, Георгия Шелии, Хасана Мамтова и Исхана Гелояна о взыскании с «Тамбова» задолженности по заработной плате. Запрет на регистрацию новых игроков наложен в качестве обеспечительной меры и будет снят после взыскания игроками долгов.

Команда
Тамбов

«Тамбов» после 19 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — чемпионата России по футболу, набрав 13 очков. Задолженность по зарплате с июня по ноябрь составляла около 150 млн рублей. В конце декабря СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора Ольги Коноваловой по факту невыплаты заработной платы.

В ноябре спортивный директор клуба Павел Худяков допустил вариант снятия команды с чемпионата из-за финансовых проблем. В конце декабря президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство лиги планирует в январе провести встречи, на которых будет решаться дальнейшая судьба «Тамбова» в лиге.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
СМИ: «Барселона» не выплатила футболистам зарплату за декабрь
Названа самая тестируемая РУСАДА фигуристка по итогам 2020 года
Легкоатлет Мо Фара заявил о вакцинации всех спортсменов перед ОИ
Расследование в отношении Логинова продлили на полгода
Глава UFC порассуждал о ненависти Нурмагомедова к Макгрегору
В Санкт-Петербурге скончался легендарный комментатор
У хоккеиста «Спартака» закрытая черепно-мозговая травма
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь