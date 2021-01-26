РФС запретил «Тамбову» регистрацию новых футболистов

Также палатой было принято решению об удовлетворении заявления действующих и бывших игроков команды Михаила Костюкова, Георгия Шелии, Хасана Мамтова и Исхана Гелояна о взыскании с «Тамбова» задолженности по заработной плате. Запрет на регистрацию новых игроков наложен в качестве обеспечительной меры и будет снят после взыскания игроками долгов.

Команда Тамбов

«Тамбов» после 19 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — чемпионата России по футболу, набрав 13 очков. Задолженность по зарплате с июня по ноябрь составляла около 150 млн рублей. В конце декабря СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора Ольги Коноваловой по факту невыплаты заработной платы.