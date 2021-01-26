«Спартак» объявил об уходе форварда Нимели

22-летний футболист сборной Либерии продолжит карьеру в «Горице», которая выступает в чемпионате Хорватии.

В общей сложности Нимели провел за «Спартак-2» более сотни матчей и забил 23 гола. В 2018-м он дебютировал за основную команду. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 450 тысяч евро.