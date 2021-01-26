Шомко и Щеткин приняли участие в матче клуба РПЛ

Команда встречалась со словенской «Мурой» и выиграла со счетом 2:1. Казахстанцы результативными действиями не отметились.

Шомко вышел на поле в стартовом составе, а Щеткин — во втором. Также после перерыва на поле появился белорус Иван Маевский. И вот другого игрока сборной Казахстана Юрия Логвиненко в числе игравших футболистов не оказалось.