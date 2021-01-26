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21:06 (мск), источник: Vesti.kz

Шомко и Щеткин приняли участие в матче клуба РПЛ

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко и форвард команды Алексей Щеткин сыграли за волгоградский «Ротор» в товарищеском матче на сборах в Белеке (Турция), сообщают Vesti.kz.

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Команда встречалась со словенской «Мурой» и выиграла со счетом 2:1. Казахстанцы результативными действиями не отметились.

Шомко вышел на поле в стартовом составе, а Щеткин — во втором. Также после перерыва на поле появился белорус Иван Маевский. И вот другого игрока сборной Казахстана Юрия Логвиненко в числе игравших футболистов не оказалось.

Напомним, Шомко, Щеткин перешли в клуб российской премьер-лиги в межсезонье. В РПЛ они не будут считаться легионерами. Их последним клубом была «Астана». Оттуда же в «Ротор» перешел и Маевский. Также ожидается, что команда подпишет еще одного бывшего представителя столичного клуба — Логвиненко.

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