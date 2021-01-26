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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Четыре года в Казахстане — уже достаточно». Маевский рассказал об уходе из «Астаны»

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский прокомментировал свой уход из «Астаны». В интервью клубному каналу «Ротора» в YouTube он признался, что ключевую роль в его отъезде в чемпионат России сыграла семья.

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«По окончании прошлого сезона у меня заканчивался контракт с «Астаной». В принципе, с моей супругой приняли решение, что четыре года в Казахстане — уже достаточно. Хотели быть поближе друг к другу, поближе к дому. Потом появился вариант с «Ротором» через одного агента, который предложил помочь с трудоустройством в России, и я согласился.

Пришли Дима Шомко и Леша Щеткин. Конечно, адаптироваться намного проще, когда с тобой в команде есть ребята, с которыми провел много лет вместе. Ни с кем из ребят не был знаком, но коллектив очень хороший, поэтому никаких проблем с адаптацией нет", — рассказал Маевский.

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