«Четыре года в Казахстане — уже достаточно». Маевский рассказал об уходе из «Астаны»

«По окончании прошлого сезона у меня заканчивался контракт с «Астаной». В принципе, с моей супругой приняли решение, что четыре года в Казахстане — уже достаточно. Хотели быть поближе друг к другу, поближе к дому. Потом появился вариант с «Ротором» через одного агента, который предложил помочь с трудоустройством в России, и я согласился.
Пришли Дима Шомко и Леша Щеткин. Конечно, адаптироваться намного проще, когда с тобой в команде есть ребята, с которыми провел много лет вместе. Ни с кем из ребят не был знаком, но коллектив очень хороший, поэтому никаких проблем с адаптацией нет", — рассказал Маевский.