«Четыре года в Казахстане — уже достаточно». Маевский рассказал об уходе из «Астаны»

«По окончании прошлого сезона у меня заканчивался контракт с «Астаной». В принципе, с моей супругой приняли решение, что четыре года в Казахстане — уже достаточно. Хотели быть поближе друг к другу, поближе к дому. Потом появился вариант с «Ротором» через одного агента, который предложил помочь с трудоустройством в России, и я согласился.