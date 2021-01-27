Стадион-инвалид и первые футболки Кокорина. Тут будет играть российский нападающий

Ужасный ужас. В солнечный день в безумно красивой и неповторимой Флоренции меня совершенно убил своим больным видом стадион «Артемио Франки». Когда там играл Андрей Канчельскис, мне нередко доводилось бывать как на трибунах, так и в недрах этого стадиона, и в те времена он как-то не казался мне убитым. Впрочем, уже прошло больше двух десятков лет: может, я зря удивляюсь? Как там сегодня внутри, не скажу, но снаружи бедолага «Артемио Франки», где предстоит перезапустить или добить свою карьеру нашему Александу Кокорину, выглядит как инвалид, при взгляде на которого от жалости сжимается сердце. И мне понятно, почему в местных флорентийских газетах тема реконструкции старого стадиона и строительства нового стала больной и актуальной.

Зато не очень понятно, за счет чего или кого руководство «Фиорентины» умудрилось устроить в местной (и даже отчасти в общенациональной) прессе такой спектакль, будто во Флоренцию приехал как минимум второй Марко ван Бастен, а не игрок, от которого на данный момент не знаешь чего ожидать. В Риме, куда прилетел частный борт, Александра встречал и всюду (даже на медосмотр) лично сопровождал спортивный директор клуба Даниэле Праде. В самом аэропорту прямо на выходе у Кокорина брала интервью пришедшая в начале этого года в клуб сотрудница, которой положили солидную по нынешним итальянским ковидным меркам зарплату как раз за общение с игроками в соцсетях. Фото семьи Александра из частного самолета и видео Кокорина из римских больниц с набежавшими туда журналистами напоминали Голливуд (с итальянским, разумеется, провинциальным уклоном). А у знаменитого француза Франка Рибери, наверное, случился небольшой обморок: когда он сам переходил в «Фиорентину», его-то встречали примерно так же тихо и мило, как внуки встречают свою бабушку!

Между тем именно футболки Рибери, как поведал мне хозяин фирменного магазина «Фиорентины», пользуются пока самым большим спросом среди болельщиков, а второе место делят Гаэтано Кастровилли и Душан Влахович. Будем надеяться, что наш Кокорин сможет вмешаться в спор. Я вот лично чем смог, тем и помог ему в этой конкурентной борьбе: первые две — с начала продаж — футболки «Фиорентины» с номером и фамилией Александра приобрел именно автор этих строк: ну если, конечно, тезка Кокорина не придумал эту тему специально для меня. А пока Алессандро штамповал свой эксклюзив, я все пытался вспомнить, почему этот магазин через дорогу от стадиона никак не ассоциируется у меня с тем временем, когда доводилось приезжать во Флоренцию ради Канчельскиса. Мои сомнения разрешил хозяин фан-шопа: просто-напросто в те времена этого магазина не было, он открылся в 2002 году.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2343a346f71c3a4b431" data-vnd="d2343a346f71c3a4b431" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2343a346f71c3a4b431" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Зато как давно существовал, так и продолжает это делать до сих пор по соседству со зданием фан-шопа знаменитый бар, в котором традиционно собираются в день матча заядлые и другие болельщики «Фиорентины». В нынешние ковидные времена, когда вокруг море ограничений, средняя суточная проходимость далека от идеальной, а в день матчей болельщиков на стадионы не пускают. По вечерам же сейчас бары и рестораны в Италии, согласно антиковидному декрету, и вовсе закрыты на обслуживание. Однако этот бар — даже на фоне кризиса — по-прежнему остается центром притяжения любителей футбола Флоренции, а таких там с избытком!

Они, начитавшись помпезных заголовков своих сограждан из числа журналистов, с нетерпением ждут теперь дебюта Кокорина. Однако ответа на вопрос, когда состоится дебют, нет ни у кого — ни у болельщиков, ни у журналистов, ни, наверное, у руководителей «фиалок». Не уверен, что четкий ответ есть и у самого Александра, которому объективно нужно время для адаптации. Так что давайте не будем форсировать события и немного подождем.